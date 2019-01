Polemiche e fake news: Ibra e le parole (mai dette) su Cristiano Ronaldo

"Perché non andare in una squadra di B e portarla in A? Andare alla Juventus non è una sfida". Suonerebbero più o meno così, le parole di Zlatan Ibrahimovic che stanno circolando sul web, anche su testate accreditate, nelle ultime ore. Destinatario delle parole al veleno, Cristiano Ronaldo, che dal suo arrivo in bianconero ha parlato di questa avventura come una vera e propria sfida. Un po' perché tra grandi campioni questo tipo di attacchi è alquanto raro, un po' perché molti tifosi juventini hanno fatto notare come proprio Ibra lasciò la Juve una volta sceso in B, queste dichiarazioni hanno inevitabilmente fatto rumore.

Peccato che, scavando un po' in giro, di queste dichiarazioni non si riesca a trovare una fonte attendibile. I media, italiani e non, che le hanno riprese, citano infatti Voetabl Nieuws. Cercando su https://www.nu.nl/voetbal, però, non se ne trova traccia. Sono invece presenti su http://www.voetbalnieuws.be/, un sito belga (non olandese) che fa da collettore di notizie. E le riprende, a sua volta, da un account Twitter inglese, con un discreto seguito, ma che ancora una volta non rappresenta la fonte originaria. Perché il primo tweet di PF al riguardo è datato 23 ore fa, e invece queste dichiarazioni, senza alcuna precisazione relativa alla fonte, circolavano in Italia già dalla mattina dell'11 gennaio, come testimoniano due tweet di altrettanti utenti che vi alleghiamo. Che probabilmente le avevano reperite su Instagram, dove la pagina gooaaaledition (appena 35 follower: quantità non vuol dire qualità, ma non possiamo parlare di una fonte attendibile) le aveva pubblicate il 10 gennaio. Nasce lì quello che, in ultima analisi e fino a un eventuale commento dello stesso Ibrahimovic, pare nient'altro che un pesce d'aprile anticipato a inizio gennaio.

🗣Zlatan: "Cristiano talks about new challenges. He calls it a challenge to go to a team already armed that has been winning the Serie A. Several years ago, why not go to the 2nd division to become champion and take the team to the 1st? Bullshit, going to Juve is no challenge." pic.twitter.com/cflzPTakuM — PF | Transfer News (@PurelyFootball) 13 gennaio 2019

Zlatan Ibrahimović su Cristiano Ronaldo: 'parla di sfida andare in una squadra già attrezzata e che ha vinto la Serie A diverse volte. perché non andare in una di 2ª divisione e portarla in 1ª? stronzate, andare alla Juventus non è una sfida' lo dice proprio lui che andò subito- — serena ♡ (@addictvedjuve) 11 gennaio 2019