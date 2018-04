Poli: "Al Bologna per sentirmi importante. Gol al Milan? Non esulterei"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Poli, centrocampista del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo periodo vissuto al Milan. "Riserva con Mihajlovic? Con lui ho avuto un buon rapporto. Mi diceva che ero un ottimo professionista. In quella stagione ho imparato a essere importante anche giocando poco: mi sono adattato bene a un meccanismo che non conoscevo. Quando ho scelto di andare via? A inizio 2017. Avevo bisogno di sentirmi importante e ho scelto Bologna perché al Dall’Ara avevo sempre avuto ottime sensazioni. Questo è un club importante che ricomincerà a dare grandi gioie ai suoi tifosi". Poli, tuttavia, in caso di rete al Milan non esulterebbe: "Io non rinnego il passato, il Milan è nel mio cuore", ha detto.