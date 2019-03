Poli entra e segna: pari Bologna al Grande Torino, male Ansaldi

© foto di PhotoViews

Andrea Poli, entrato sei minuti fa in luogo dell'infortunato Dzemaili, pareggia i conti al Grande Torino: meritatissimo pareggio per il Bologna, che ha spinto sull'acceleratore sin dai primissimi minuti di gioco e ora è stato premiato. Orsolini sgomma a destra lasciando sul posto Aina e cedendo palla a Palacio, il quale a sua volta si allarga per andare al cross, sporcato però da un tocco di Nkoulou. Una deviazione decisiva per mettere il centrocampista in grado di incornare da pochi metri spedendo in fondo al sacco, anche grazie ad una marcatura piuttosto morbida di Ansaldi. Sirigu non può nulla: è 1-1 alla mezz'ora.