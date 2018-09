© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Andrea Poli ha commentato il difficile inizio di stagione del Bologna nel corso di una intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Un punto nelle prime tre giornate, la squadra emiliana ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi: "Il Bologna non sta cadendo in un baratro, non sta sprofondando. Non abbiamo i punti che meritiamo e i gol, ma arriveranno.

Pure a me piacerebbe avere nove punti dopo tre partite ma non è così, e la negatività che si respira nell'aria fa male a tutti. Serve pazienza per giudicare questa squadra: in estate c’è stata una rivoluzione, alla prima contro la Spal 6/11 erano una novità. Dateci tempo. Questa squadra lavora tanto e bene, si fa il mazzo: puntare il dito su un attaccante che non fa gol o su un centrocampista che sbaglia un passaggio non serve a niente; non vorrei che questo ambiente fantastico venisse rovinato da un pessimismo strisciante".