Poli ovunque, Mbaye si incasina da solo: i voti di TMW

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

BOLOGNA-INTER 1-1

Skorupski 7 - Mette i guantoni su qualsiasi cosa minacci la propria porta, nel primo tempo. Con i piedi è decisamente peggio - e potrebbe combinare una frittata - ma poi deve ringraziare Bani.

Mbaye 5 - Sulla sua fascia fa discreta guardia, anche se Lazaro all'inizio non è un cliente troppo semplice. Cerca di prendere una rimessa invece di spedire lontano il pallone, inciampa e sul prosieguo dell'azione c'è il rigore decisivo.

Danilo 6,5 - Si divide la guardia di Lautaro e Lukaku in maniera efficace.

Bani 6,5 - Grande merito sul tentativo di Lukaku: crede di potere recuperare il pallone e ci va in scivolata, togliendo le castagne dal fuoco quando Skorupski fa l'unico errore del match.

Krejci 6 - Diligente, ordinato, non sbaglia molto.

Poli 7 - Uno dei migliori in campo, è praticamente ovunque. Non una gara appariscente, ma sono davvero tante le palle recuperate (dal 72' Medel s.v.).

Svanberg 6,5 - Ci prova con un destro dalla distanza, all'inizio, non andando troppo lontano dal bersaglio grosso. Poi decide di appoggiarla a Soriano, per l'assist dell'1-0. Sfortunato sul gol di Lukaku, lo tiene in gioco lui.

Orsolini 5 - Tenta di dare velocità e dinamismo, Biraghi lo tiene discretamente. Ingenuo su Lautaro Martinez, il rigore è abbastanza netto.

Soriano 6,5 - Prova a galleggiare fra le linee, cercando poi di andare a recuperare il pallone su Brozovic davanti alla difesa. La cosa migliore la fa segnando l'1-0 (dal 77' Dzemaili s.v.).

Sansone 6 - Folletto, difficile da tamponare, si guadagna un paio di punizioni che potrebbero essere sfruttate meglio (dall'84' Santander s.v.).

Palacio 6 - Deve fronteggiare tre giganti come Bastoni, De Vrij e Skriniar. Lo fa cercando di sacrificarsi per la squadra.