Poli: "Parlare di Europa è prematuro. Ma arrivarci col Bologna è la mia ambizione"

Andrea Poli, intercettato da gazzetta.it, ha parlato così a margine dell'incontro "Capitani dentro e fuori. Nuovi modelli di riferimento educativo" di ieri: "Nonostante la sconfitta col Genoa, siamo in un buon momento. Stiamo lavorando bene per affrontare l’Udinese al meglio delle nostre qualità. I tanti infortunati? Ce li abbiamo noi come ce li hanno tutte le altre squadre. Abbiamo battuto Napoli e Atalanta in emergenza. Non cerchiamo alibi, sarebbe in contrasto con la mentalità che Mihajlovic ha portato. Al Bologna siamo tutti utili ma nessuno è indispensabile. Europa? Siamo a due punti dal sesto posto, è un obiettivo difficile ma anche molto suggestivo. Questo è un campionato avvincente e combattuto in tutte le zone di classifica. Perciò parlare adesso di Europa League è prematuro, ci servono ancora 5-6 partite per capire le nostre potenzialità di inserimento. Ma è un percorso lungo che esige pazienza. Arrivare in Europa col Bologna è la mia ambizione. Sono venuto qui tre anni fa perché c’è un progetto mirato alle coppe che il Bologna non gioca ormai da tempo. Se non succede in questa stagione di entrare in Europa League, succederà nelle prossime. E io conto di essere ancora qui".