© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol al 10' del solito Ciccio Caputo aveva dato all'Empoli l'illusione di andare al riposo in vantaggio nella delicata e importantissima sfida-salvezza contro il Bologna, ma la formazione allenata da Filippo Inzaghi ha saputo reagire, trovando il meritato pareggio al 41' con Poli dopo una meravigliosa e straripante azione personale di Rodrigo Palacio.

Il match è teso e combattuto fin dalle prime battute. L'equilibrio si spezza dopo appena dieci minuti: Krunic va via sulla destra e serve Caputo al limite dell'area; l'attaccante scambia con La Gumina e scarica un gran bolide che si insacca sotto la traversa. Il Bologna è costretto così a fare la partita e prova a rispondere subito con Palacio, il cui colpo di testa in tuffo sul cross di Krejci si spegne di poco a lato. La sfida è piacevole, giocata a buoni ritmi da due squadre che, complice anche la rete iniziale, si affrontano a viso aperto. Orsolini, piuttosto in ombra nella prima metà, si accende improvvisamente e semina il panico nella difesa di casa, trascinata però da un ottimo Maietta. Il marchigiano va vicinissimo al pareggio al 32', quando ruba il tempo a Pasqual e manda fuori di testa un altro bel traversone di Krejci. Sul ribaltamento di fronte Skorupski nega la doppietta a Caputo, poi Traoré insacca in posizione di offside. Nel finale di frazione arriva il meritato 1-1 rossoblù, e il merito è tutto di Rodrigo Palacio, che va via a 4 avversari e serve a Poli il più facile degli assist. Nel finale brivido per un VAR-review sul contatto tra Krunic e Krejci in area ospite. Valeri decide di non concedere il penalty ai ragazzi di Iachini.