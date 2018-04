Politano, 7 gare davanti per salvare il Sassuolo e conquistare una big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In principio fu la Fiorentina la scorsa estate, seguita a breve giro di posta dallo Zenit San Pietroburgo che arrivò anche a offrire 15 milioni di euro al Sassuolo per il suo cartellino ricevendo un secco no dal Sassuolo. Poi, nonostante una stagione con diversi alti e bassi che somiglia molto da vicino a quella del club neroverde, a gennaio nuovi ritorni di fiamma con la Roma di Eusebio Di Francesco, il club in cui è cresciuto e il tecnico che lo ha valorizzato maggiormente proprio in terra emiliana, il Napoli, che era arrivato a offrire oltre i 25 milioni dopo il no di Simone Verdi del Bologna, con la Juventus a fare azione di disturbo. In pratica tutto il gotha del calcio italiano si era mosso nei mesi scorsi per Matteo Politano, esterno offensivo classe '93, fra i protagonisti della favola Sassuolo negli anni passati. Mancavano solo le milanesi all'appello ed ecco che nelle ultime ore si sono alimentate le voci, verificate e verificabili, sull'interesse del Milan sul calciatore visto che il possibile sostituto di Suso nello scacchiere tattico di Gattuso, preferito anche a quel Domenico Berardi, bestia nera dei rossoneri negli anni passati, che sembra essersi smarrito in terra emiliana. Non che quella di Politano sia la sua miglior stagione in carriera, anche se l'ultimo mese del classe '93 è stato in ascesa con un assist e due gol pesanti contro rivali non banali come Napoli prima e proprio il Milan nell'ultima giornata. Ora nelle prossime sette gare per Politano c'è l'occasione di mettersi ancora in mostra, non solo per portare in salvo il suo Sassuolo, ma anche per guadagnarsi un'altra possibilità di approdare in una grande del nostro calcio, dopo le illusioni che il mercato gli ha regalato nei mesi scorsi.