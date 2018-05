Politano alla Gazzetta: "Napoli? Grande occasione, ci sono rimasto male"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Sassuolo Matteo Politano ha parlato del passaggio sfumato al Napoli e del suo futuro: "In quel momento pensi sia la grande occasione da non lasciarsi sfuggire. Ci sono rimasto male. Di sicuro quelli sono stati giorni travagliati. Avevo paura di aver perso la grande chance di cambiare la mia carriera. Ma sono stati bravi Carnevali e Iachini a dirmi le cose giuste e a farmi capire che avrei avuto altre possibilità di arrivare in un top club. Delusione? Qualche giorno: mi hanno aiutato la famiglia, i procuratori e la mia ragazza Silvia. E poi io credo fermamente che il futuro ce lo costruiamo noi. Quindi, smaltita la delusione, ho cominciato a dare il massimo per salvare il Sassuolo e mettere in mostra le mie qualità".

Sul mercato estivo: "Io sono pronto, vedremo se arriveranno offerte. Parlerò con la società e decideremo insieme. Per adesso voglio finire bene la stagione, sia perché giochiamo contro due grandi squadre come Inter e Roma (io sono tifoso giallorosso...) sia perché sono a quota 9 gol e potrei raggiungere per la prima volta la doppia cifra. Giocare meno? Ma per me è sempre stato così dappertutto e non sarebbe un problema. Io non ho paura di niente".