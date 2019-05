Politano carica l'Inter: "Andare in Champions o no dipende solo da noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Obiettivo Champions ad un passo per l'Inter. "Ce lo auguriamo, però dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo la fortuna di avere questi punti di vantaggio, decideremo noi il nostro futuro", evidenzia Matteo Politano, intervenendo anche ai microfoni di InterTv per presentare la gara di lunedì contro il Chievo: "Abbiamo ripreso gli allenamenti, stiamo cercando di preparare la settimana nel migliore dei modi. Sarà una gara complicata, loro saranno retrocessi ma non avranno niente da perdere. Quindi sarà complicata".

Tre pareggi di fila con soli due gol segnati. Come mai queste difficoltà?

"Siamo mancati in zona gol, ma stiamo creando molto e questo è importante. I gol arriveranno".

Siete in una posizione di vantaggio e padroni del vostro destino.

"Sì, sta solo a noi decidere se andare in Champions o no".

La difesa rimane una certezza essendo la seconda della Serie A.

"Sì, in fase difensiva lavoriamo bene. Ora dobbiamo lavorare meglio in fase offensiva".