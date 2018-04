Politano e gli scherzi del destino. Ci sarà ancora il Napoli nel suo futuro?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poteva e doveva essere l'arma in più nella corsa scudetto per il Napoli e invece a due mesi dalla chiusura del mercato Matteo Politano ha contribuito ad allontanare il tricolore delle maglie azzurre. Uno scherzo del destino di quelli che il dio del pallone ci ha insegnato ad aspettare, ma che per chi lo subisce resta comunque difficilmente digeribile. Una trattativa nata dopo il no di Simone Verdi alla piazza partenopea che sembrava procedere senza intoppi vista la volontà dell'attaccante classe '93 di trasferirsi alla corte di Maurizio Sarri e fare un passo avanti nella propria carriera calcistica salendo sul treno giusto al momento giusto. Il Sassuolo si è però messo di traverso a causa di una classifica deficitaria facendo saltare tutto e lasciando il Napoli senza rinforzi offensivi nella corsa scudetto.

Ora resta da capire se il Napoli in estate tornerà sul giocatore, autore di quattro gol in una stagione sfortunata per lui e per la squadra emiliana, o se le vie del mercato porteranno Politano verso altri lidi: forse non la Juventus, che pure l'aveva cercato a gennaio in un'azione più di disturbo che di reale interesse, ma sicuramente in una squadra di medio-alta classifica che abbia necessità di una nuova freccia nella faretra delle soluzioni offensive.