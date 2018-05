Politano e i gol mercato. Inter nel mirino dopo Juve, Napoli, Milan e Viola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dieci gol in 37 partite, sei nelle ultime otto. Nel Sassuolo di Beppe Iachini Matteo Politano è diventato senza alcun dubbio il lider maximo. Né Berardi né Babacar, a trascinare i neroverdi verso la salvezza è stato infatti proprio l'esterno romano. Finalmente convincente e decisivo dopo il caso di mercato tra Napoli e Torino dello scorso gennaio. Le sirene però non hanno mai smesso di suonare, in vista di un'estate che si preannuncia bollente.

Politano aspetta da tempo il salto in una big e, dopo aver flirtato con la Fiorentina e sfiorato la maglia azzurra, potrebbe adesso coronare il suo sogno. I club interessati non mancano di certo: da Juve e Napoli ai viola, passando per il Milan, fino all'Inter. E proprio la compagine nerazzurra sarà il prossimo avversario di Politano in campionato, stasera alle ore 20:45. Un'altra vetrina da sfruttare al massimo per il bene del Sassuolo (il valore economico del classe '93 sta continuando a salire) e dello stesso giocatore, determinato a convincere ulteriormente le sue pretendenti a suon di +1 e +3. Quest'anno Politano ha già segnato d'altronde contro Juventus, Napoli, Milan e Fiorentina. Manca solamente l'Inter di Spalletti...