Politano e il fantacalcio: "Mi sono comprato. A 1? No, quest'anno a 50"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sicuramente per adesso manca il gol". Matteo Politano lo insegue per la sua Inter, ma anche per il fantacalcio. Dove, rivela l'attaccante nerazzurro, si è comprato e aspetta qualche bonus: "Ancora non ho segnato e un po' mi sta iniziando a pesare, sono contento di come sta andando e dello spazio che mi sto ritagliando. Devo cercare di migliorare, certo. Per un attaccante è importante il gol, diciamo che per adesso sono stato anche un po' sfortunato".

Ti sei comprato al fantacalcio?

"Sì, ma lo faccio tutti gli anni. Ormai ho un accordo con i miei amici"

Ti fanno comprare a 1?

"No, l'hanno scorso a 100, quest'anno abbiamo