Politano: "Inter fra le migliori d'Europa. Esordio in Champions da brividi"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla presentazione della Junior Tim Cup all’oratorio San Andrea di Sesto San Giovanni ha parlato l'attaccante dell'Inter Matteo Politano: "E' un'emozione bellissima giocare con l'Inter, fin da piccolo ho sempre sognato di arrivare in una delle più grandi squadre d'Europa. L'esordio in Champions è stato incredibile, l'esordio in Serie A e con la Nazionale sono stati emozionanti, ma scendere in campo con 75000 persone che tifano per te è un'emozione che fai fatica a scordarti. Il derby dell'andata è stato spettacolare, siamo riusciti anche a vincere. Fair Play? Non esiste che ci sia gente che viene negli stadi e perde la vita, noi abbiamo bisogno dei ragazzi negli stadi, non di gente che ci va per fare altro. Per noi portare rispetto per l'avversario è la cosa fondamentale".