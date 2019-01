© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano, attaccante dell'Inter tra i più positivi della prima parte di stagione nei reazzurri, ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sul recente passato: "Quanto fu vicino al Napoli un anno fa? Tanto. Ci rimasi malissimo, quel Napoli era in lotta per lo scudetto. Pensai che la mia grande occasione era passata. Mi rodeva. Poi mi sono detto: lavoro e testa bassa, qualcosa succederà ancora. E infatti eccomi qua. Le parole di De Laurentiis ("Meno male che non è andato in porto l’affare, sarebbero stati soldi buttati")? Sì, mi ha ferito, non ha detto belle cose. Ma è acqua passata, magari era solo uno sfogo di uno che si era visto sconfitto in una trattativa".