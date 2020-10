Polonia-Bosnia, Milik-Dzeko e il valzer delle punte mancato. I due verso una maglia da titolare

vedi letture

Non solo Italia-Olanda in Nations League. Per lo stesso girone andrà in scena Polonia-Bosnia, sfida che metterà di fronte due giocatori protagonisti nell'ultima finestra di mercato come Arek Milik ed Edin Dzeko. Nel valzer degli attaccanti il polacco avrebbe dovuto prendere il posto del bosniaco alla Roma, con Dzeko a un passo dalla Juventus. Quest'ultimo è dato titolare, dopo aver riposato per buona parte della partita contro l'Olanda. Maglia da titolare in vista anche per Milik, pronto a ricomporre un tandem da favola con Robert Lewandowski. La stella del Bayern aveva rimediato un leggero infortunio nel corso della partita contro l'Italia ma sembra in grado di recuperare. Polonia che fin qui non ha mai vinto un confronto casalingo di Nations League: un motivo in più per cercare di ottenere i tre punti.

Classifica

Italia 5

Olanda 4

Polonia 4

Bosnia 2