Polonia, Brzeczek: "L'Italia di Mancini un uragano, il podio agli Europei è alla portata"

Jerzy Brzęczek, CT della Polonia, ha parlato a margine dei sorteggi dei Gruppi della UEFA Nations League. Milik e soci affronteranno Italia, Olanda e Bosnia: "L'Italia non si è qualificata agli ultimi campionati del mondo, il che è stato una grande delusione per tutto il Paese, ma ha un grande potenziale, come hanno dimostrato nelle qualificazioni a Euro 2020. Gli azzurri sono stati un uragano, hanno travolto tutti e vinto 10 partite su 10. Penso che saranno in lotta per il podio".