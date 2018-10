Polonia, Brzeczek: "Piatek-Lewa? Anche Milik è in buone condizioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Italia, il tecnico della Polonia - Jerzy Brzęczek - ha parlato anche delle possibili scelte in attacco: "Quello che sarà importante sarà l'approccio, a prescindere dal modulo e dai giocatori. La partita è nel nostro stadio, sarà molto dura, ma la priorità è quella di vincere. Una cosa è la tattica, abbiamo varie idee e soluzioni. Abbiamo tre attaccanti, c'è anche Milik, poi Zielinski che gioca da centrocampista offensivo. Metteremo in campo le nostre forze migliori in base alla condizione. Il modulo? Dipenderà dalle condizioni fisico-psichiche. Abbiamo tre buoni attaccanti, possiamo pensare al futuro ma non nel breve termine. Piatek ha segnato un gol, ma può migliorare a livello di intesa con Lewandowski. Anche Milik è in buone condizioni, ci saranno degli incontri in cui ci saranno i tre davanti, ma ora bisogna essere razionali".