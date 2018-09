Polonia in vantaggio a Bologna: Zielinski firma l'1-0 con l'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima parte di gara che si conclude sull'1-0 per la Polonia, al Dall'Ara di Bologna. Italia incapace di pungere nonostante Balotelli, Insigne e Bernardeschi, mentre i polacchi sono più incisivi in contropiede, con il tandem Lewandowski-Zielinski che si intende a meraviglia. Bravo Donnarumma la prima volta, impossibile ribattere la conclusione del centrocampista del Napoli nella seconda occasione. 1-0 meritato, almeno per il momento, con un Fabianski praticamente inoperoso: unica occasione firmata Bernardeschi, con la palla finita di poco fuori.