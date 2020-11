Polonia, Kozminski: "Zielinski sta ancora soffrendo dopo la positività al coronavirus"

Marek Kozminski, vice-presidente della Federazione polacca, ha parlato di Piotr Zielinski ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Zielinski può fare ancora meglio perché le sue doti calcistiche, tecniche e umane lo mette nella posizione di fare di più. Ci troviamo in un momento delicato perché non è in forma e ieri s'è visto con l'Ucraina. Piotr sta ancora soffrendo dopo la positività al coronavirus e si vede che la sua condizione fisica non è delle migliori. Con l'Ucraina ha giocato un'ora e quand'è uscito è apparso sofferente. Il 2021 sarà il suo anno però, basta rimettersi in forma. Ha sofferto parecchio con il Covid, ma credo sia normale".