Polonia, Szczesny: "Bonucci? Un vantaggio non averlo contro, meglio che pensi alla Juve"

Alla vigilia della sfida contro l'Italia il portiere della Polonia e della Juventus Wojciech Szczesny ai microfoni di Sportmediaset ha detto: "Veniamo qua con i piedi per terra, sappiamo che l'Italia è favorita in questa partita e puntiamo portare a casa un risultato positivo ma non sarà facile.

Bonucci, Chiellini e Chiesa saranno out, sei preoccupato per quando rientrerai alla Juventus?

Spero che tornino presto a giocare con la Juventus ma se non stanno bene per la partita di domani è a vantaggio nostro, ma spero che siano presto a disposizione della Juve.

Italia senza Immobile, voi vi sentite più forti con Lewandowski?

"Abbiamo l'attaccante più forte al mondo, sicuramente è il nostro vantaggio. Speriamo di fare qualche gol e portare a casa il risultato".