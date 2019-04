Polveri bagnate per Torino e Parma: 0-0 dopo i primi 45 minuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina senza gol il primo tempo di Parma e Torino, squadre negli spogliatoi con risultato in equilibrio dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Toro più manovriero, ma pericoloso raramente, padroni di casa invece più guardinghi e attenti a non concedere spazi, atteggiamento comprensibile visto il pessimo momento dal punto di vista difensivo. Bene Berenguer e Ansaldi tra i granata, molto attivo Ceravolo per i ducali, costretto a fare da riferimento per tutta la squadra coi suoi movimenti in orizzontale.

PARMA A SPECCHIO - D'Aversa si mette inizialmente a specchio dal punto di vista tattico, con Gazzola e Dimarco esterni del centrocampo a cinque, davanti ad una difesa a tre. Il Toro non si scompone e macina gioco, aumentando la pressione col passare dei minuti. Un paio di buone occasioni per i granata a metà primo tempo: ci prova prima Baselli con un destro di prima intenzione su servizio di Berenguer, poi l'attesissimo Belotti, murato però in corner da Gagliolo. Il Parma risponde con un tentativo di Rigoni, il quale però sparacchia sul fondo da buona posizione. Finale di frazione a basso ritmo, con le squadre impegnate a rifiatare dopo un inizio ad alta intensità.