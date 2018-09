Polveriera United: Pogba e Martial pensano all’addio. Italiane in corsa

© foto di Imago/Image Sport

Non è certamente l’armonia il sentimento più diffuso nello spogliatoio del Manchester United. Le vicissitudini ed i nervosismi di Mourinho stanno influenzando anche i rapporti di alcuni interpreti con i Red Devils. Pogba ha di recente dichiarato di non essere affatto certo di voler sposare a lungo la causa del club di Old Trafford, ed anche il connazionale Martial sembra essere in procinto di dare una svolta alla sua carriera a causa dei rapporti inesistenti con lo Special One. Il contratto dell’ex Monaco, peraltro vedrà la sua scadenza nel giugno 2019, ed in Italia non sono mai mancate le sirene nei suoi confronti. Chissà che da gennaio non possa esserci la condizione ideale per un approdo nel nostro torneo.