Polveriera United: Pogba in Australia ma deciso a lasciare Manchester

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Paul Pogba. Il Polpo è in Australia con il Manchester United ma è deciso a lasciare i Red Devils. E' pure in tensione con alcuni compagni e anche lo spogliatoio non vedrebbe di cattivo grado un suo addio. Una polveriera, lo United, alle prese anche coi casi Romelu Lukaku, David de Gea, Alexis Sanchez e Nemanja Matic.