Polverosi sul Corriere dello Sport: "Fiorentina, mesi buttati al vento. Due patti per Prandelli"

Alberto Polverosi, storica firma del Corriere dello Sport, nel suo commento di questa mattina a proposito dell'avvicendamento sulla panchina della Fiorentina scrive: "Il problema è questo vuoto tecnico che la Fiorentina non è capace di riempire, queste decisioni rimangiate, questi salti verso l'ignoto. (...) Nel caso di Iachini c'è ancora più imbarazzo perché la rottura è maturata fin dal giorno della conferma. (...) Sono mesi buttati al vento, speranze tradite, ambizioni mortificate. Pensavamo che la Fiorentina non avesse ancora chiaro il suo obiettivo invece è peggio, la Fiorentina non sa ancora chi è, qual è la sua dimensione, come deve sviluppare il suo lavoro. (...) Prandelli potrà fare bene a un patto, anzi due patti: che nessuno continui a valutare la Fiorentina di oggi come una squadra forte perché non lo è e che a gennaio consegni al nuovo tecnico giocatori indispensabili per dare inizio alla crescita".