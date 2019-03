Ponciroli: "Inter, credo che Icardi sarà massacrato dai tifosi"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, al Live Show di MC Sport ha parlato così: "Per Olimpia Milano è stata una serata maledetta perché praticamente è fuori dalle final eight di Eurolega. Per Milano mancare questo appuntamento è un fallimento e anche per questo la squadra è stata fischiata al termine della gara di questa sera. Peccato perché sarebbe bastato un James normale perché il Fenerbahce non ha fatto nulla di che e aveva la testa altrove".

Domani torna il campionato...

"Finalmente direi torna il campionato e poi di coppe europee. Credo sarà una giornata decisiva per tanti, sono curioso di sapere se Icardi giocherà e come verrà accolto dai tifosi. Ho l'impressione che verrà massacrato. Sono curioso di sapere se la Roma è alla frutta oppure no. Mi aspetto una giornata ricca di gol".

Che pensi della questione San Siro?

"Con i temi che ci sono in Italia chissà quanto ci vorrebbe per vedere un San Siro ristrutturato. Stiamo parlando del nulla. San Siro sembra diventato il tema principale di ogni bar d'Italia. Nel nostro paese il problema di fondo è che il calcio è l'unica cosa che tira. La Juventus ha fatto uno stadio meraviglioso nel silenzio mentre gli altri sono sempre a rincorrere. Il calcio italiano dovrebbe avere degli stati all'altezza ma lo diciamo da anni. Mi chiedo perché la Roma non abbia lo stadio ma non c'è risposta a questo dubbio amletico. San Siro ha una storia talmente importante che mi piacerebbe che fosse mantenuta la tradizione. Ma sono discorsi senza fondamenta perché non sappiamo cosa vogliano fare Milan e Inter in concreto. Mi dispiace che in questo calcio non si riesca a fare degli stadi decenti".

Come andrà a finire questa vicenda?

"Credo che alla fine uno stadio verrà fatto ma sarà ristrutturato San Siro. Mi auguro che sia una ristrutturazione vera e profonda. Però bisogna vedere in quanto tempo e come si accorderanno. Non credo a uno stadio completamente nuovo perché non avrebbe senso. I tifosi non vogliono lasciare San Siro".

Chi lo vince il titolo in Premier League?

"Spero non lo vinca il Manchester City. Spero in un miracolo da parte del Liverpool ma la squadra di Guardiola hanno una rosa più profonda e questo aspetto potrebbe fare la differenza. Per la Champions League Arsenal e Manchester United hanno qualcosa in più delle altre".