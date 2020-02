Pordenone, Tesser: "A Empoli giocheremo a viso aperto. I 100 tifosi al seguito sono uno stimolo"

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli di domani: “Stiamo affrontanto questo nostro momento negativo con serenità e consapevolezza, dobbiamo solo trovare un po' di autostima in campo, ma l’impegno dei ragazzi non può e non deve essere messo in discussione perché stanno dando il massimo. L’Empoli? Vive un momento positivo, ma è da inizio stagione che è una squadra fra le più forti del campionato, poi Marino è un grande allenatore che sta facendo bene. L’Empoli gioca a pallone, sono molto propositivi, ma lasciano anche qualche spazio e dovremo riuscire ad approfittarne. Giocheremo a viso aperto, non dobbiamo essere rinunciatari. - continua Tesser come riporta il sito ufficiale del club – Avere 100 tifosi al seguito sarà un grande stimolo e dobbiamo ringraziarli. I ragazzi vogliono uscire da questo momento e faranno di tutto per farlo, anche per i tanti tifosi che saranno sugli spalti al Castellani. È un aiuto reale, sincero e forte, e il calciatore lo percepisce.”