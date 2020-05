Portaluppi: "Fossi nel Barcellona non mi priverei mai di Arthur ma la Juve è sullo stesso livello"

Renato Portaluppi è attualmente l'allenatore del Gremio. Ex meteora della Roma, il Gaucho in una intervista rilasciata a 'Tuttojuve.com' ha parlato della possibilità che il centrocampista brasiliano Arthur possa trasferirsi dal Barcellona alla Juventus.

E' stato proprio Portaluppi a mettere in mostra Arthur prima del suo salto in Europa: "Penso che Barcellona e Juventus siano due grandi squadre del panorama mondiale, rappresentano il top nelle proprie nazioni e sono sempre in lotta per conquistare lo scettro del migliore. Sono due grandi squadre, della stessa grandezza e caratura. Sono sullo stesso livello".

Perché il Barcellona vorrebbe venderlo?

"Non lo so, ma se potessi contare su un giocatore come Arthur, non vorrei mai che venisse ceduto. Naturalmente stiamo parlando di due realtà molto simili dal punto di vista finanziario. Il Grêmio è stato costretto a venderlo, l'offerta era irrinunciabile. Anche perché da quel punto di vista, la nostra realtà è completamente diversa".