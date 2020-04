Porte chiuse fino alla fine in A. Ma non sono da escludere anche possibili campi neutri

L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto sulla ripartenza del campionato. L'obiettivo della Lega di Serie A è quello di far giocare ogni squadra in casa nel proprio stagio, a porte chiuse. Se però ci saranno ancora zone rosse, come nel caso della Lombardia, allora i club interessati dovranno giocare in campo neutro ma delle società fanno leva sulle difficoltà organizzative per sospendere definitivamente le attività.