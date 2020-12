Porte girevoli in casa Roma e nuova chance per Pau Lopez. Ora Fonseca vuole risposte

“I conti si fanno alla fine, vedremo chi avrà avuto ragione”, diceva Petrachi a chi gli chiedeva del perché la Roma avesse speso così tanto per Pau Lopez due mercati fa. L’ex diesse giallorosso resta convinto dell’operazione portata a termine, lo sono meno a Trigoria ed ecco perché con il passare dei giorni Mirante si è ritrovato a essere il titolare dell’undici di Paulo Fonseca. Oggi, però, all’Olimpico contro il Torino ci sarà lo spagnolo perché l’estremo difensore italiano sta recuperando da un problema alla mano che lo ha tenuto fuori anche dalla gara con il Bologna e per l’ex Betis può essere un’ulteriore occasione per sovvertire le gerarchie che, almeno per il momento, lo relegano a ‘portiere di coppa’. Non facile scalzare Mirante che nelle sue nove partite giocate in campionato ha tenuto la porta inviolata ben 5 volte (se consideriamo lo 0-0 sul campo con il Verona), facendo meglio di tutti i suoi colleghi, vedi Donnarumma, Consigli e Silvestri, tutti fermi a quota 4 clean sheet.

Pau Lopez, dal canto suo, non ha fatto male le volte che è stato chiamato in causa subendo 4 reti in 7 partite disputate, due di queste in campionato con Genoa e Bologna che lo hanno visto prendere un gol a gara. Meglio è andata in Europa con 3 clean sheet su 5 match giocati e stasera, qualora dovesse mantenere la porta inviolata, potrebbe comunque contribuire a raggiungere un record che farebbe felice Fonseca. Se i giallorossi dovessero mantenere la porta inviolata, sarebbero al quarto match casalingo consecutivo senza subire gol, un qualcosa che dalle parti dell’Olimpico non si verifica dal novembre 2014 quando sulla panchina della Roma sedeva per il secondo anno di fila Rudi Garcia. A strizzare l’occhio a Pau Lopez oggi c’è anche l’avversario: il Torino, insieme al Genoa, ha il peggior attacco del campionato, ma attenzione ad abbassare la guardia perché le chance di levare il posto a Mirante passano anche da questi dettagli. D’altronde senza Europa League fino a febbraio lo spagnolo dovrà sfruttare ogni occasione possibile per tentare il sorpasso con il nuovo anno ormai alle porte e dimenticare un 2020 che lo ha visto decisamente protagonista in negativo, soprattutto post lockdown.