Portiere, team manager e ora ds. De Sanctis scala gerarchie all'interno della Roma

Con la Roma, da giocatore, si era tolto lo sfizio di giocare gli ultimi anni della carriera ad altissimo livello. Morgan De Sanctis ha difeso la porta giallorossa per 3 stagioni, dal 2013 al 2016, prima di chiudere la carriera da giocatore nel Principato di Monaco. A fine 2017, dopo un anno col Monaco, De Sanctis decise di dire addio al calcio giocato per iniziare un nuovo percorso dirigenziale. E la prima chance gli fu offerta proprio dalla Roma grazie ai buoni ricordi lasciati nel triennio a Trigoria.

Da team manager a direttore sportivo - Nell'agosto del 2017, pochi mesi dopo aver appeso i guantoni al chiodo, ecco arrivare la nomina a team manager della società giallorossa durante il regno di Monchi come direttore sportivo. Sempre vicino alla squadra, per allenamenti e partite, e ruolo di collegamento fra giocatori, allenatore e staff dirigenziale. Contestualmente, la sua faccia era spesso presente nelle aule di Coverciano: prima per il corso UEFA da allenatore, poi per quello da direttore sportivo. Il 3 dicembre 2018, col massimo dei voti e la lode, uscì dal Centro Tecnico Federale col patentino di ds in tasca. La strada sembrava già tracciata, nonostante il successivo arrivo di Gianluca Petrachi come responsabile del mercato.

Oggi la nomina con la sospensione di Petrachi - Nel pomeriggio di oggi, a sorpresa solo per alcuni, è arrivata la sospensione di Petrachi da parte della Roma. Contestualmente, la società ha scelto di promuovere proprio De Sanctis che passa così a ricoprire il ruolo di ds coadiuvato da Fienga e Baldini. Un passo avanti importante, in attesa di capire qualcosa in più sul futuro dirigenziale e soprattutto sull'eventuale cessione societaria.