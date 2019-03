Porto, Conceicao: "Di Francesco in bilico? I giocatori non ci penseranno"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Porto, Sergio Conceicao, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di domani contro la Roma: "Abbiamo soluzioni in più rispetto all'andata ma dipenderà da tutta la squadra. Dobbiamo restare concentrati per tutta la partita, abbiamo davanti una squadra forte con giocatori interessanti e in gradi di fare sempre gol. Noi dovremo cercare di farlo e non prenderlo. Il derby? È vero che la Roma ha perso 3-0 ma ha avuto anche occasioni per pareggiare, dobbiamo controllare la partita. La Lazio ha fatto una grande partita e l'abbiamo analizzata bene, ci serviva per domani. I giallorossi hanno molto fisico in tutti i settori del campo e servirà una grande gara per passare il turno. Di Francesco esonerato in caso di eliminazione? Quando l'arbitro fischierà l'inizio della gara nessuno penserà a questa cosa, hanno perso il derby e adesso i giocatori vogliono i quarti di finale anche per fare pace con i tifosi. Ogni partita fa storia a sé, dobbiamo vedere la Roma come una squadra molto forte, dovremo giocare ad alti livelli".