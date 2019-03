Porto, Conceicao: "L'aver perso il Derby non cambia il valore della Roma"

Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

Essendo reduce dalla sconfitta con il Benfica, Sergio Conceicao non può certo essere troppo felice dei risultati del weekend, che hanno visto entrambe le formazioni capitolare nel derby (la Roma contro la Lazio, ndr). Questo il suo pensiero in conferenza stampa al riguardo: "Tutte le partite sono diverse, ogni partita ha la sua storia. E' sempre importante avere più soluzioni ma non decisivo, per noi conta la nostra dinamica di squadra, cosa che non è avvenuta perfettamente nell'ultima partita. Se siamo fedeli a noi stessi, possiamo arrivare ai quarti di finale. Di Francesco in difficoltà? Possiamo dire che l'allenatore della Roma è in difficoltà, possiamo dire che anche io sono in difficoltà, ma non conta molto. Quando l'arbitro fischia, conta il campo e la storia della partita, la Roma non è più forte o debole per aver perso l'ultima partita, dobbiamo tutti dare risultati sempre".