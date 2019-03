"Dovremo essere bravi a cambiare strategia, loro avranno la consapevolezza del risultato di Roma".

Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma in versione ultradifensiva, paventata da alcuni giornalisti in conferenza stampa, non preoccupa Sergio Conceicao, forse rassicurato dagli ultimi numeri della retroguardia giallorossa (sei gol nelle ultime tre gare di campionato, ndr): "Siamo pronti a tutto, al di là del capire le squadre italiane, la Roma ha preso tanti gol ultimamente ma dovremo essere bravi e pronti, come squadra, per una Roma che si difenderà molto bene e conscia di avere un risultato favorevole dalla propria. Durante la partita forse avremo un'altra strategia, ma saremo preparati per poter aver maggior potere offensivo".