Porto, il vicepresidente Vitor Baia: "Juventus tra le migliori al mondo. Ma restiamo ottimisti"

Vitor Baia, vicepresidente del Porto, ha commentato il sorteggio che oppone i lusitani alla Juventus: "In questa fase del torneo qualsiasi avversario sarà complicato. Ci è capitata la Juventus e su di essa dobbiamo concentrarci. È una grande squadra, lo sappiamo tutti, una delle migliori al mondo. Ma siamo preparati. Sono ottimista per natura, per me il Porto è al di sopra di ogni squadra. Non abbiamo paura, siamo fiduciosi".