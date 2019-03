© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco non si è presentato in conferenza per analizzare l'eliminazione della Roma dalla Champions League, mentre Sergio Conceiçao ha rilasciato solo una breve dichiarazione ai giornalisti presenti in sala stampa. Il tecnico del Porto è stato colpito da un grave lutto in famiglia e non è riuscito a contenere le emozioni. Una serata difficile anche per lui, nonostante la vittoria per 3-1 e la qualificazione ai quarti.