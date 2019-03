Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Porto Otavio, ha parlato così della sfida alla Roma di domani sera: "Non crediamo di essere più forti ma sappiamo di poter vincere. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e abbiamo tutte le possibilità di trionfare. Passare il turno? Per noi è un sogno e possiamo farcela, possiamo vincere, proveremo a regalare una bella serata a tutti i nostri sostenitori. In cosa serve crescere? In tante cose, segnare e arrivare vicini alla porta in primis. Dipende dal mister, da chi sceglierà, ma sappiamo che tutti daremo il massimo per evitare gli errori dell'andata".