Porto, per A Bola calda l'ipotesi Marchisio per il centrocampo

© foto di Lazzerini

Viva l'ipotesi Claudio Marchisio per il Porto, secondo il quotidiano lusitano A Bola. Il centrocampista svincolatosi dalla Juventus, si legge, è una delle ipotesi principali per il mercato dei Dragoes con dirigenza e allenatore che vedrebbero di buon occhio un suo arrivo all'Estadio Do Dragao. "Marchisio debaixo de olho", il titolo di prima pagina.