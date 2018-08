Portogallo, CR7 verso la non convocazione. Ma deciderà il ct

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano A Bola parla della situazione di Cristiano Ronaldo e della sempre più probabile non convocazione dal Portogallo per le sfide contro Croazia e Italia. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma in ogni caso CR7 non potrà decidere in autonomia, bensì solo dopo un confronto col ct Fernando Santos. Nelle prossime ore ci sarà questo faccia a faccia, anche se tutto lascia pensare ad una assenza del portoghese visto che sia Santos che Allegri vogliono gestire la condizione del giocatore in vista del proseguo della stagione.