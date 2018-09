© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizio di ripresa pessimo per l'Italia di Roberto Mancini. Il Portogallo passa in vantaggio al 48' grazie alla rete dell'ex rossonero André Silva. Errore in uscita degli azzurri, Caldara perde un contrasto con William Carvalho e favorisce Bruma, che va via sulla sinistra e mette al centro, dove l'attaccante del Siviglia controlla indisturbato e batte con il mancino l'ex compagno di squadra Donnarumma, piazzando la sfera nell'angolo sinistro.