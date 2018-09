Portogallo-Italia, ultime di formazione: Immobile-Zaza contro A.Silva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime di formazione a poco più di tre ore (fischio d'inizio alle 20:45) del secondo impegno dell'Italia nella neonata Nations League. Stravolge la formazione Roberto Mancini, si va dal 4-3-3 al 4-4-2 con il tandem d'attacco Immobile-Zaza. Il laziale sarà peraltro capitano per la prima volta, cambia la difesa con Donnarumma confermato tra i pali, dietro Lazzari come inusuale terzino destro e al debutto. Poi Caldara-Romagnoli, nuova coppia rossonera, Criscito invece come terzino sinistro. In mediana Chiesa e Bonaventura, in un 4 molto d'attacco, Jorginho e Gagliardini invece i due al centro.

Senza Cristiano Ronaldo, rimasto al lavoro a Torino con la Juventus, 4-2-3-1 per Fernando Santos con André Silva falso nueve. Alle sue spalle dovrebbero esserci Bernardo Silva, Pizzi e Bruma. Tra i pali il neo Wolves, Rui Patricio, dietro il bianconero Joao Cancelo e Mario Rui come terzini, Pepe e Ruben Dias in mezzo. Diga di mediana, infine, con Ruben Neves e William Carvalho.