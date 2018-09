Portogallo, Pepe: "Contro l'Italia sarà dura, azzurri forti nel contropiede"

Fonte: Dall'inviato all'Estadio da Luz (Lisbona), Andrea Losapio

Il difensore del Portogallo Pepe, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani con l'Italia, ha parlato così delle qualità degli azzurri: "La Croazia ama il possesso palla, mentre la squadra italiana ama più difendersi, rubare la palla e andare in contropiede. Sono molto forti, hanno giocatori di qualità. La partita sarà difficile per noi, ma faremo del nostro meglio con l'aiuto del pubblico".