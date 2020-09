Portogallo, Ronaldo supera l'infortunio e suona la carica: "Pronti per domani!"

Cristiano Ronaldo, dopo aver fatto correre un brivido lungo la schiena dei tifosi juventini e di Andrea Pirlo per un infortunio che gli ha fatto saltare la gara contro la Croazia, domani tornerà regolarmente in campo nella partita contro la Svezia in Nations League col Portogallo. Il fenomeno della Juventus ha condiviso sui social alcune foto del suo allenamento, scrivendo anche: "Pronti per domani!"