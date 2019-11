© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Santos ne è certo: Cristiano Ronaldo sta bene e contro la Lituania sarà protagonista. Queste le parole del ct lusitano alla vigilia della sfida di domani a Faro. “Se l’ho convocato è perché è tutto a posto, sta bene, e giocherà. Tutti vogliono parlare di lui perché è il miglior giocatore del mondo, ma io non sono qui per parlare di Ronaldo ma di Portogallo-Lituania: non rispondo più a nessuna domanda su di lui”.