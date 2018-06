Portogallo-Spagna è lo spot del Mondiale: 3-3 fra le magie di CR7 e Costa

© foto di Imago/Image Sport

Partita che vale come spot per i Mondiali, quella fra Portogallo e Spagna: 3-3 il finale fra mille emozioni. Protagonisti Cristiano Ronaldo e Diego Costa. Il cinque volte Pallone d'Oro apre e chiude la partita, segnando una tripletta e portandosi il pallone a casa; il centravanti risponde con una doppietta di grande fattura. In mezzo un capolavoro dell'insospettabile Nacho.

Partita aperta dopo minuti di gioco con Ronaldo che si procura un rigore (fallo di Nacho) e lo trasforma spiazzando De Gea: CR7 diventa il quarto giocatore della storia (dopo Pelé, Seeler e Klose) a segnare in quattro Mondiali. Venti minuti più tardi Diego Costa ci mette il fisico, la rabbia e la tecnica trovando il pari con una bella azione personale. Prima dell'intervallo ancora Ronaldo porta avanti i lusitani con un tiro dalla distanza sul quale De Gea è colpevole.

Nella ripresa la Spagna ribalta tutto nel giro di quattro minuti: ancora Diego Costa, sfruttando uno schema su punizione, pareggia; poi Nacho con un tiro di controbalzo dalla distanza mette la freccia.

Ancora Ronaldo, a due minuti dalla fine, salva i campioni d'europa con una punizione perfetta. Partita splendida, con le due squadre ora costrette a inseguire il sorprendente Iran primo nel girone.