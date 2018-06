Portogallo-Spagna, lusitani avanti all'intervallo. Doppio CR7, male De Gea

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ancora Cristiano Ronaldo. E il Portogallo torna in vantaggio prima dell'intervallo. Splendido controllo di Gonçalo Guedes su un traversone e assist per CR7 che dal limite scarica un sinistro non irresistibile sul quale De Gea ha grosse responsabilità. Lusitani in vantaggio ora per 2-1 e con questo risultato vanno all'intervallo. In precedenza il fuoriclasse ha aperto la partita procurandosi e trasformando un calcio di rigore (4'). Poi Diego Costa con una splendida azione personale aveva trovato il pari (24')