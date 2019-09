© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il profilo Twitter ufficiale della nazionale portoghese ha sfidato la FIFA e il suo premio "The Best" con un tweet che rappresenta Cristiano Ronaldo con la scritta: "The best ever", ovvero "il migliore di sempre" per rispondere alla vittoria del premio da parte dello storico rivale Messi. Il portoghese della Juventus non si è presentato alla serata di premiazione a Milano ufficialmente per recuperare dall'infortunio muscolare che lo terrà fuori dalla sfida contro il Brescia.