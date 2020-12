Portu, come hai fatto? Di Zielinski il primo gol nello stadio Maradona: Napoli avanti 1-0 al 45'

Il primo tempo nella prima partita nello Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli è stato divertente. Un solo gol, ma di fondamentale importanza, quello realizzato da Piotr Zielinski al 35esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un vantaggio che punisce oltremodo la Real Sociedad, squadra che nella prima parte di frazione ha fatto il bello e il cattivo tempo ma ha avuto il demerito di non riuscire a sbloccare il match.

La squadra di Alguacil, infatti, avrebbero meritato almeno un gol. Il migliore in campo fin qui per gli ospiti è Willian José, non a caso il miglior giocatore della Real Sociedad: al 19esimo il 29enne brasiliano è andato via a Maksimovic e ha messo tutto solo dinanzi alla porta Portu, che da due passi e senza alcuna opposizione s'è divorato un gol clamoroso.

Il Napoli fino a quel momento ha faticato a capire la partita. Poi pian piano ha preso il contratto del match e prima della rete di Zielinski già con Bakayoko aveva dimostrato di poter essere pericoloso sugli sviluppi di un corner. Il centrocampista francese - autore comunque di una buona frazione - in questo periodo non è però ispirato come Zielinski: dopo le eccellenti prestazioni contro Roma e Crotone, il centrocampista polacco ha segnato un gol molto importante in chiave qualificazione e ha segnato il primo storico gol nello stadio Diego Armando Maradona.

Con questo risultato, a prescindere dal finale di Rijeka-AZ (0-0 al 45esimo) il Napoli sarebbe certo non solo del passaggio del turno, ma anche del primo posto nel gruppo F.

