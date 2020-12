"Potevamo fare di più, peccato". Rivedi Zielinski dopo AZ Alkmaar-Napoli 1-1

vedi letture

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, dopo il pareggio ottenuto sul campo dell'AZ in Europa League è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo creato qualcosa ma potevamo fare di più. Le occasioni create dovevano essere concretizzate meglio. Peccato per il pareggio, volevamo a tutti i costi una vittoria. Ma non ci siamo riusciti".

Come ti senti fisicamente?

"Piano piano sto riprendendo. Ora sono in buone condizioni. Magari stasera non ho fatto molto bene, ma contro la Roma mi sono sentito bene. Fisicamente sto bene, cerco di migliorare partita dopo partita. Cercherò sempre di aiutare i miei compagni per far vincere la nostra squadra perché ne abbiamo bisogno".

Tutte le parole di Zielinski nel video in calce.