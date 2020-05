Pozzo attacca la Bundes: "Ripartiti che peggio non si poteva e l'hanno venduto come un trionfo"

Giampaolo Pozzo incontenibile. Dopo l'intervento a Radio Rai, il patron dell'Udinese si è concesso anche a Radio Sportiva quest'oggi, attaccando le modalità di ripresa della Bundesliga, che stasera sarà di nuovo in campo col posticipo Werder Brema-Bayer Leverkusen: “Sono ripartiti peggio che non si poteva nonostante lo abbiano venduto come un trionfo ma è successo quello che si prevedeva a livello di infortuni. 8 lesioni nelle prime 6 partite, altrettante solo per il Borussia Dortmund dopo una singola giornata. La riprova che se non fai una buona preparazione paghi il conto. E il tutto con una partita a settimana mentre noi dovremmo farne due, per cui servirebbe una rosa di 30 giocatori per arrivare in fondo ed ammortizzare tutti gli infortuni”.